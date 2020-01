Trabalhe no Agibank: vagas de emprego abertas para todo o país

O Agibank tem dezenas de vagas de emprego espalhadas pelos estados de RS, SP, RO, BA, MG, CE, MS, ES, RJ, PR, RN, SC, GO, MA e DF! São oportunidades de trabalho em todas as regiões do país! Saiba mais; uma das vagas pode ser sua.

O Agibank se trata de um banco brasileiro fundado em 1999 por Marciano Testa e sediado em Porto Alegre. Hoje possui mais de um milhão de clientes, sendo a primeira instituição financeira do mundo a transformar o número do celular no número da conta corrente do cliente.

O oferece diversos serviços aos clientes, entre eles a concessão de crédito, cartões, seguros, investimentos e consórcios.

“O Agibank é um banco inovador, que veio para oferecer um jeito mais simples e próximo de você lidar com sua vida financeira. Quer fazer tudo pelo celular? A gente tem um app completo. Prefere usar tablet ou computador? Só acessar nosso internet banking. Gosta de olho no olho? Ótimo, temos pontos de experiência em todo o Brasil pra você bater um papo, tirar suas dúvidas e tomar um café novinho.”

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (31/01/2020) são para Analista, consultor, assistente, técnico, especialista em T.I, consultor de vendas, supervisor, gerente, agilista entre diversos outros cargos! Também há vagas para PCD.

Existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes! Para ver a lista completa de vagas, clique AQUI.

Inscrições e informações

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site infojobs. No portal, o candidato deverá escolher o cargo de interesse e clicar na opção “Candidatar-se”. Após isso, será necessário o preenchimento do fomulário de cadastro com as informações e dados pessoais.

Os salários oferecidos podem chegar a R$1.605 (consultor de vendas) e R$3.420 (gerente comercial). Além disso, os profissionais contarão com vale-refeição e transporte, comissão de vendas, plano de carreira e meritocracia, capacitação de mão de obra, entre outras.