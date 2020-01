Três nomes de peso surgem como favoritos para ocupar a vaga de Suárez no Barcelona

Após lesionar o joelho e passar por cirurgia, o atacante Luis Suárez será desfalque do Barcelona por cerca de quatro meses. E é por isso que a direção do clube catalão está atrás de um novo atacante ainda nesta janela de inverno. No momento, três nomes surgem como favoritos para ocupar a vaga do uruguaio.

O primeiro, segundo o jornal ​Mundo Deportivo, é Aubameyang, do Arsenal. Porém, tirá-lo da Inglaterra não é tão fácil assim, mesmo que seu contrato se encerre em 2021. Embora não tenha as mesmas características que Suárez, o avante do time londrino, de 30 anos, já marcou 14 gols em 22 jogos na atual edição da Premier League.

Já o ​Sport realça Timo Werner como uma segunda opção, ele que defende o RB Leipzig, da Alemanha, e tem multa rescisória de 60 milhões de euros. Existe a expectativa, porém, de se baixar esse valor, mesmo que o atleta de 23 anos, no momento, divida a artilharia da Bundesliga com Lewandowski – ambos já balançaram a rede 20 vezes. Dentro do Camp Nou, o jovem é visto como um jogador de muito potencial, com sua eventual chegada causando grande impacto.

A lista de alternativas é completada por Krzysztof Piatek, do Milan. Aos 24 anos, ele ganhou recentemente a concorrência de Ibrahimovic na equipe italiana, o que o faz pensar em buscar novos ares. Existe a possibilidade, até, de uma investida por empréstimo em cima do polonês.