Trio desfalcará o São Paulo por suspensão na estreia da Libertadores

​A​ Conmebol enviou para as federações e associações nacionais circulares com atualização de nomes suspensos para as primeiras partidas da Libertadores e da Sul-Americana. A lista foi publicada pelo jornalista equatoriano Christian Carrasco, da Rádio Caravana 750, ​como destaca a matéria do Globoesporte.com

São 13 brasileiros citados, entre eles três que hoje estão no ​São Paulo: o técnico Fernando Diniz, punido pela passagem no Fluminense, e a dupla Everton, com dois jogos ainda a cumprir, e Brenner. O trio está fora da primeira rodada, contra o Binacional, do Peru, dia 5 de março.

Everton foi expulso na ​fase preliminar da Liberadores de 2019, no duelo contra o Talleres. Com dois jogos para cumprir, ele só volta ao time de Diniz na terceira rodada da fase de grupos – fica fora também contra a LDU, no Morumbi.

Anteriormente, o duelo Binacional x São Paulo estava marcado marcado para às 23h (de Brasília) no dia 05 de março, mas a Conmebol decidiu antecipar o horário do confronto em duas horas.