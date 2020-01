Troca-troca de laterais entre Inter e Bahia é muito mais vantajosa aos gaúchos

​O ​Internacional iniciou os trabalhos para 2020 com quatro laterais-esquerdos em seu plantel. Pois nenhum deles era o nome desejado pela direção para ser o titular do time de Eduardo Coudet, tanto que, desde o término do último Campeonato Brasileiro, o clube procurava um novo jogador para a posição. Agora, acertou a chegada do atleta pretendido, incluindo na negociação um dos remanescentes do setor. Ou seja, diante deste contexto, é possível cravar que, na troca de Zeca por Moisés, ex-Bahia, quem se deu melhor foi o Colorado.

Moisés se tornou um dos destaques do ​Tricolor na última temporada. Titular absoluto sob o comando de Roger Machado, se mostrou um jogador seguro e que chega bem ao ataque, tendo também como característica o potente chute de média e longa distância. Por sua vez, Zeca foi reserva em praticamente toda a temporada n Beira-Rio e passou boa parte do tempo no departamento médico. Disputou apenas 14 partidas mesmo sendo um jogador condições de atuar pelos dois lados do campo. Além disso, seu comportamento extracampo fez com que perdesse crédito junto a torcedores, dirigentes e comissão técnica.

O Inter, que já tinha Uendel, Natanael e Erik, acredita ter encontrado o seu lateral-esquerdo titular. O Bahia, por sua vez, perdeu aquele que era o dono da posição e precisará adaptar alguém que, se era indiscutível quando surgiu no Santos, agora se tornou uma incógnita por conta do mau futebol praticado nos últimos anos. Em resumo: o time gaúcho passa a contar com um nome em alta, e os nordestinos recebem alguém que necessita ser recuperado. Claro, ali na frente este panorama pode ser inverter, mas não é a tendência de momento.