TV NC: Concurso MPU 2020: Secretário-geral garante novo edital este ano!

A publicação do edital do certame está confirmada para 2020, conforme informou o diretor executivo do Sindicato, Eitel Santiago

O Ministério Público da União vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MPU 2020). A publicação do edital do certame está confirmada para 2020, conforme informou o diretor executivo do Sindicato Nacional dos servidores do Ministério Público da União (SindMPU), Adriel Gael, após reunião com o secretário-geral adjunto, Eitel Santiago. Mais detalhes do Concurso MPU 2020: clique aqui