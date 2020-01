TV NC: Concurso SEE PB 2020: Governador autoriza estudos para novo edital!

A Secretaria de Educação do Estado da Paraíba pode abrir um novo edital de concurso público em 2020; Último edital foi em 2019

A Secretaria de Educação do Estado da Paraíba pode abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEE PB 2020). Os estudos para um novo certame foram autorizados na última segunda-feira, 20, pelo governador da Paraíba, João Azevêdo, após a posse de mil professores aprovados na seleção da Secretaria de Educação (SEE PB), que ocorreu no ano passado.

