TV NC: Concurso TCE RJ 2020: CESPE assina contrato para organizar edital! Até R$16.998,21!

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem expectativa de abrir um novo edital de concurso para o cargo de Analista de Controle Externo com 40 vagas

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCE RJ 2020) para o cargo de Analista de Controle Externo com 40 vagas. Nesta sexta-feira, 10 de janeiro, o extrato de contrato entre o órgão e a banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), foi publicado. Isso significa que o contrato entre as partes foi assinado. Mais detalhes do Concurso TCE RJ 2019: clique aqui