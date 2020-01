Two Love e Chapolin do Brasil animam Festa da Comunidade no Povoado Conceição neste sábado (25)

A comunidade do Povoado Conceição realizará neste sábado, 25, em frente a igreja da comunidade, a tradicional festa de janeiro como é mais conhecida por todos os moradores de Igreja Nova.

O evento contará com apresentação da banda Two Love e também de Chapolin do Brasil, tendo início as apresentações musicais às 20 horas, devendo seguir até a meia-noite.

O líder comunitário Alex do Conceição, lembra que o evento não é a festa da padroeira, sendo o evento um resgate da tradicional festa de janeiro como chamam também a ‘festa da comunidade’.