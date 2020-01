UEFA divulga ranking de clubes que mais gastam com salários; Barcelona lidera lista

Contratar um craque não é fácil e muito menos barato, no entanto, dados do relatório financeiro anual da UEFA demonstram que manter essas estrelas é tão complicado quanto. O estudo divulgado nesta quinta-feira (16) mostra quais são os clubes que mais gastaram com salários em 2018.

O ranking é liderado pelos espanhóis Barcelona, com 529 milhões de euros (cerca de R$ 2.46 bilhões na cotação atual), e Real Madrid, com 431 milhões de euros (R$ 2 bilhões) gastos no ano. O Paris Saint-Germain é o terceiro na lista de times que mais desembolsam com o pagamento de seus atletas, com 337 milhões de euros (R$ 1.5 bilhões).

Os dados ainda apresentam quantos porcento da receita total os milionários clubes utilizaram para bancar o elenco profissional. O time de Messi e companhia também lidera tal ranking: destinando 77% do faturamento. A Juventus vem em segundo, gastando 65%, e o PSG em terceiro, utilizando 62%.

​Ranking Clube​ Gastos​ % do total da receita​ ​1 ​Barcelona ​€ 529m (R$ 2,4bi) ​77% ​2 ​Real Madrid ​€ 431m (R$ 2bi) ​57% ​3 PSG​ € 337m (R$ 1,5bi)​ 62%​ ​4 ​Man. United € 334m (R$ 1,5bi)​ ​50% ​5 ​Bayern de Munique ​€ 315m (R$ 1,4bi) ​50% ​6 ​Man. City ​ € 314m (R$ 1,4bi) ​56% ​7 Liverpool​ € 298m (R$ 1,3bi)​ ​58% ​8 Chelsea​ € 275m (R$ 1,2bi)​ ​55% ​9 ​Arsenal € 271m (R$ 1,2bi)​ ​60% ​10 Juventus ​€ 261m (R$1,2bi) ​65%

Os salários do clube catalão ainda foram os que mais aumentaram em relação ao ano anterior (2017) no ‘Top 3’. A diretoria blaugrana expandiu os gastos com os vencimentos mensais em 40%. Por sua vez, o Real Madrid aumentou em apenas 6%, enquanto o PSG acresceu 24%.

A UEFA ainda aponta ainda um desequilíbrio na arrecadação e indica que a receitas dos 30 times mais ricos da Europa equivale a de todos os outros 682 clubes analisados no estudo.

“O relatório destaca várias ameaças à estabilidade e ao sucesso contínuo do futebol europeu. Isso inclui os riscos de polarização da receita impulsionada pela globalização, de um cenário fragmentado da mídia e de casos de dependência excessiva da receita vinda de transferências”, alertou Aleksander Ceferin, presidente da entidade.