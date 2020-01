UFMG 2020: Saiu EDITAL para Professor Auxiliar, Assistente e Adjunto

Saíram editais. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu novos editais (nº 08, 09 e 10/2020) de concurso público para preenchimento de 03 vagas nos cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior, nas classes Auxiliar, Assistente e Adjunto.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais especialização e titulação em nível de mestrado ou doutorado. As oportunidades são para as disciplinas de Anatomia Humana (1 vaga), Materiais Dentários (1 vaga) e Radiologia e Imagem (1 vaga). As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 2.236,32 e R$ 9.616,18.

Inscrição

A taxa de inscrição está fixado em R$ 215,99 e as inscrições devem ser realizadas entre o período de 17 de janeiro e 16 de abril de 2020, nos seguintes endereços:

–> Faculdade de Odontologia da UFMG, localizado na Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 6627, sala 2926, Pampulha, Belo Horizonte/MG, no horário das 09h às 12h e das 14h às 16h, em dias úteis;

–> Secretaria Geral da Faculdade de Medicina, situado na Av. Professor Alfredo Balena, Nº 190, sala 81, andar térreo, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, no horário das 08h30min às 11h e das 14h às 16h, em dias úteis.

Provas

O concurso contará com prova escrita (caráter eliminatório); prova didática; prova prática; apresentação de seminário (para algumas disciplinas); mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em dia, hora e locais a serem informados via Universidade.

A aprovação no concurso não assegura ao candidato o direito de ingresso no quadro de servidores da UFMG, mas apenas expectativa de direito à investidura, ficando a critério da Universidade. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal de Minas Gerais

: Universidade Federal de Minas Gerais Banca organizadora : UFMG

: UFMG Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 03

: 03 Remuneração : R$ 2.236,32 e R$ 9.616,18

: R$ 2.236,32 e R$ 9.616,18 Inscrições : 17 de janeiro e 16 de abril de 2020

: 17 de janeiro e 16 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 215,99

: R$ 215,99 Provas : a definir ….

: a definir …. Situação: PUBLICADO

EDITAL UFMG 08/2020

EDITAL UFMG 09/2020

EDITAL UFMG 10/2020