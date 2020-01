Unidas abre novas vagas de emprego pelo país; conheça os cargos

A Unidas, empresa de locação de veículos, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para diversos cargos no país. A Unidas foi eleita uma das maiores empresas para o trabalho no Brasil por três anos consecutivos, em 10º lugar, em 2018, no ranking promovido pelo Instituto Great Place to Work – um marco mundial de trabalho de excelência.

Fundada em 1985, a Unidas é uma empresa especializada em soluções de locação e gestão de veículos e frotas. Presente em todo o Brasil, a Companhia conta com uma frota de mais de 43 mil veículos de diversas marcas para atender mais de 360 mil clientes em todo o país. A sua composição acionista é formada pela Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A e pelos Fundos de Investimentos Gávea, Kinea e Vinci Partners, cuja capacidade financeira e de gestão são amplamente reconhecidas e que entraram no capital da empresa em julho de 2011.

Cargos

Segundo o comunicado de vaga, as oportunidades de emprego da Unidas foram abertas para Consultor de Vendas Seminovos, Consultor de Vendas Veículos Seminovos, Analista de Manutenção de Veículos, Agente de Atendimento I, Agente de Atendimento II, Assistente de Manutenção, Consultor de Qualidade, Líder de Loja, Assistente Atendimento, Assistente de Vendas e Atendente.

“Somos uma empresa de soluções de localização e gestão de veículos. Mas não somos só isso. A gente entrega muito mais que um carro. E, para isso, só tem caminho: colocar paixão em tudo. É assim que fidelizamos nossos clientes e criamos um relacionamento com respeito, ética e transparência. As pessoas que fazem isso precisam se esforçar, demonstrar e gerar gerados por cada um. Por isso, sempre buscamos melhorar e nos aperfeiçoar para superar as expectativas dos clientes”, diz a empresa.

“Você pode identificar os nossos contatos e fazer novas oportunidades de negócios e inovação, fazer parte do nosso time”, conclui.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: (https://www.infojobs.com.br/).