VAGAS ABERTAS para estágio na B2W: inscrições encerram amanhã, dia 24!

A B2W tem vagas para estágio abertas em São Paulo! Saiba mais!

“B2W Digital é uma empresa de comércio eletrônico criada no final de 2006 pela fusão entre Submarino, Shoptime, Americanas.com. As Lojas Americanas possuem o controle acionário do grupo, detendo mais de 60% do capital social; as demais ações restantes são parte integrante do free float.”

Estágio B2W

“O Estágio B2W Tech tem o objetivo de capacitar universitários, da área de tecnologia, para levá-los de estagiários a desenvolvedores nível júnior em apenas 6 meses.

E como fazemos isso? Com a colaboração de nossa força interna. Contamos com nossos Engenheiros de Software, UX Designers, UX Researchers, Cientistas de Dados e Product Managers, que prepararam todo o conteúdo a ser ensinado e que também atuam ao longo do programa como instrutores ou mentores.”

Datas importantes

Inscrições até 24/01

Provas

Online até 31/01

Entrevistas e resultados até 03/03.

Pré-requisitos

Estar com matrícula ativa em uma universidade

Estar cursando a partir do 3º período de cursos como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Informática ou cursos de graduação similares

Ter disponibilidade de 30 horas semanais

Ter disponibilidade no período das 13h às 19h, todos os dias para estar presente na B2W

Ter fácil acesso ao centro do Rio ou Vila Olímpia (SP)

Curtir muito tecnologia e desenvolvimento de software.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: estagiotech.b2w.io