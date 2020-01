Vagas de emprego ABERTAS cinco cidades do estado de SP; confira os cargos

A Lojas União 1a99 tem vagas de emprego abertas em diversas cidades do estado de São Paulo. Saiba mais sobre as oportunidades.

Sobre a empresa

“Somos uma rede de Lojas cujo principal foco de atuação é atender as necessidades domésticas de todas as Famílias. Oferecemos a alta qualidade pelo menor preço, sem falar da grande variedade dos nossos produtos e de um atendimento personalizado (que também é um dos nossos principais diferencias), e nos orgulhamos de poder contribuir efetivamente para a economia de todos os lares e dos nossos clientes. As nossas Lojas encontram-se espalhadas pelo interior de São Paulo, Minas Gerais e contamos hoje com Lojas em Roraima e Alagoas. Algumas delas situadas em cidades turísticas, sendo todas devidamente administradas pelo nosso Centro de Distribuição localizado na cidade de Socorro, São Paulo. A Família 1a99 é composta hoje de aproximadamente 1.000 colaboradores e de inúmeros parceiros que são co-responsáveis pela construção da nossa história e pelo nosso desenvolvimento efetivo, contribuindo para estarmos cada dia mais presentes nos mais diversos lares.”

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (28/01/2020) são:

Gerente Regional – De Operações

– Socorro – SP

– Socorro – SP Líder De Loja

– Campinas – SP

– Campinas – SP Encarregado De Loja – São Pedro

– São Pedro – SP

– São Pedro – SP Encarregado De Loja – São José Dos Campos

– São José dos Campos – SP

– São José dos Campos – SP Analista De Suporte Sênior – Atibaia

– Atibaia – SP

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/lojas-uniao-1a99.