Vagas de emprego e estágio nas áreas de T.I, comércio, R.H, análise e pesquisa com a Sinqia!

A Sinqia tem vagas de emprego e estágio esperando para ser preenchidas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro! Saiba mais!

“Nossa empresa é focada em criar e implantar soluções inteligentes, utilizando conhecimento e experiência de negócio financeiro para atingir resultados que gere valor a todos. Nosso time é formado por profissionais colaborativos que atuam de forma conjunta para o crescimento da SINQIA.

Somos uma das empresas que mais crescem no Brasil e, em 2017, fomos eleitos uma das 100 maiores Fintechs do Mundo, de acordo com a IDC. Além disso, nossa excelência em governança nos levou ao Novo Mercado da B3, um grupo seleto de empresas na bolsa.

Estamos sempre em expansão e, em 22 anos de história, já realizamos 9 aquisições. Hoje, contamos com 03 unidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis HOJE (14/01/2020) são:

Business Consulting

Especialista em Pesquisa e Análise de Negócios São Paulo / SP

Estágio em Pesquisa e Análise de Negócios São Paulo / SP

Comercial

.net Pleno (capacitação salesforce) São Paulo / SP

Analista Desenvolvedor Java – Senior São Paulo / SP

Analista de Faturamento São Paulo / SP

DBA JR São Paulo / SP

GERENTE COMERCIAL São Paulo / SP

IT Business

ANALISTA DE NEGÓCIOS SR_SP São Paulo / SP

Analista Funcional São Paulo / SP

Analista funcional São Paulo / SP

Product Owner São Paulo / SP

Product Owner São Paulo / SP

Tech Lead São Paulo / SP

UX São Paulo / SP

IT Quality & Assurance

1195 – ANALISTA DE TESTES SR_BH Belo Horizonte / MG

ANALISTA DE TESTES São Paulo / SP

ANALISTA DE TESTES PL_BH Belo Horizonte / MG

ANALISTA DE TESTES PL_BH Belo Horizonte / MG

ANALISTA DE TESTES SR São Paulo / SP

ANALISTA DE TESTES SR_SP São Paulo / SP

ANALISTA DEVOPS São Paulo / SP

IT Software

1026 – DESENVOLVEDOR JR_BH Belo Horizonte / MG

1090- DESENVOLVEDOR JR_BH Belo Horizonte / MG

1091 – DESENVOLVEDOR PL_BH Belo Horizonte / MG

1092- DESENVOLVEDOR JR_BH Belo Horizonte / MG

1094 – DESENVOLVEDOR JR_BH Belo Horizonte / MG

1191 – DESENVOLVEDOR JR_BH Belo Horizonte / MG

1192 – DESENVOLVEDOR JR_BH Belo Horizonte / MG

1239 – DESENVOLVEDOR PL_BH Belo Horizonte / MG

882- ANALISTA DE SISTEMAS PL_BH Belo Horizonte / MG

883 – ANALISTA DE SISTEMAS PL_BH Belo Horizonte / MG

ANALISTA DE PROCESSOS São Paulo / SP

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO – SUSTENTAÇÃO PREVIDÊNCIA São Paulo / SP

ANALISTA DE SISTEMAS SR_SP São Paulo / SP

ANALISTA DE SISTEMAS SR_SP São Paulo / SP

ANALISTA DE SISTEMAS SR_SP São Paulo / SP

ANALISTA DE SISTEMAS SR_SP São Paulo / SP

ANALISTA DE TESTE São Paulo / SP

ANALISTA DE TESTES PL_BH Belo Horizonte / MG

ANALISTA DESENVOLVEDOR .NET SR São Paulo / SP

ANALISTA DESENVOLVEDOR ASP.NET São Paulo / SP

ANALISTA FUNCIONAL São Paulo / SP

Analista Desenvolvedor .Net Sênior São Paulo / SP

Analista Desenvolvedor Angular São Paulo / SP

Analista Desenvolvedor C# São Paulo / SP

Analista Desenvolvedor Front-end Belo Horizonte / MG

Analista Desenvolvedor Mainframe São Paulo / SP

Analista Desenvolvedor Pleno Belo Horizonte / MG

Analista Desenvolvedor c# São Paulo / SP

Analista Desenvolver .Net São Paulo / SP

Analista DevOps Belo Horizonte / MG

Analista Devops São Paulo / SP

Analista Funcional Tesouraria São Paulo / SP

Analista HUB – Sênior São Paulo / SP

Analista Junior São Paulo / SP

Analista Pl/Sr Desenvolvimento Sistemas – Ferramentas de ETL (Data Stage / Informatica Cloud) São Paulo / SP

Analista Sistemas São Paulo / SP

Analista de Banco de Dados Rio de Janeiro / RJ

Analista de Banco de Dados Sr – RJ São Paulo / SP

Analista de Configuração – DevOps São Paulo / SP

Analista de Configuração Pleno São Paulo / SP

Analista de Configuração Sr São Paulo / SP

Analista de Configuração/ Administrador – Jira São Paulo / SP

Analista de Desenvolvimento Rio de Janeiro / RJ

Analista de Desenvolvimento – Core Banking Rio de Janeiro / RJ

Analista de Infraestrutura Sr São Paulo / SP

Analista de Produção São Paulo / SP

Analista de Projetos São Paulo / SP

Analista de Sistemas Desenvolvedor SR. São Paulo / SP

Analista de Sistemas JR São Paulo / SP

Analista de Sistemas Pleno São Paulo / SP

Analista de Sistemas SR São Paulo / SP

Analista de Sistemas Sustentação Java São Paulo / SP

Analista de Suporte Infraestrutura Pleno Não informado / Não informado

Analista de Suporte TI São Paulo / SP

Analista de Sustentação São Paulo / SP

Analista de Testes São Paulo / SP

Analista de sistemas Belo Horizonte / MG

Analista de sistemas São Paulo / SP

Analista de sustentação São Paulo / SP

Analista de teste São Paulo / SP

Analista desenvolvedor Sr. Belo Horizonte / MG

Analista funcional Belo Horizonte / MG

Analista programador Full Stack Java São Paulo / SP

Angular Junior São Paulo / SP

Arquiteto Cloud São Paulo / SP

Arquiteto Infraestrutura São Paulo / SP

Arquiteto Senior / Pleno Belo Horizonte / MG

Arquiteto de Dados São Paulo / SP

Arquiteto de Integração Belo Horizonte / MG

Arquiteto de Softwares .Net Sênior Belo Horizonte / MG

Arquiteto de Softwares .Net Sênior São Paulo / SP

Arquiteto de Soluções São Paulo / SP

Arquiteto de Soluções Sênior Belo Horizonte / MG

Automação de planilhas – (macreiro) Pleno/Senior São Paulo / SP

Cientista de Dados São Paulo / SP

Coordenador de Projetos São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR .NET São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR .NET São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR BLAZE São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR C# São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR ETL São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JAVA São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JAVA PLENO São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JAVA Senior São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR JR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR OUTSYSTEMS São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL/SQL ORACLE GBO SIGOM São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR PL_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR SR_BH Belo Horizonte / MG

DESENVOLVEDOR SR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR SR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR SR_SP São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR. NET SR São Paulo / SP

DESENVOLVEDOR.NET C# São Paulo / SP

Desenvolvedor Full Stack São Paulo / SP

Desenvolvedor .NET São Paulo / SP

Desenvolvedor .NET Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .NET Pleno São Paulo / SP

Desenvolvedor .Net Não informado / Não informado

Desenvolvedor .Net Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Pleno Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Pleno Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Pleno Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Pleno Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor .Net Sênior São Paulo / SP

Desenvolvedor Android São Paulo / SP

Desenvolvedor Android Senior São Paulo / SP

Desenvolvedor Centura Rio de Janeiro / RJ

Desenvolvedor DevOps Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Fron Angular Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Front Angular Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Front Angular São Paulo / SP

Desenvolvedor Front Angular Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Front Pleno Não informado / Não informado

Desenvolvedor Full Stack São Paulo / SP

Desenvolvedor FullStack São Paulo / SP

Desenvolvedor FullStack São Paulo / SP

Desenvolvedor JAVA São Paulo / SP

Desenvolvedor JAVA Junior São Paulo / SP

Desenvolvedor JAVA Pl São Paulo / SP

Desenvolvedor JAVA Pleno São Paulo / SP

Desenvolvedor JAVA Senior São Paulo / SP

Desenvolvedor Java São Paulo / SP

Desenvolvedor Java São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Jr São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Pleno – RJ Rio de Janeiro / RJ

Desenvolvedor Java Pleno/ Senior (Vaga 2) São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Sr – RJ São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Sr. São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Sr. São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Sr. São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Sr. São Paulo / SP

Desenvolvedor Java Sr. São Paulo / SP

Desenvolvedor Mobile Android Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile Android Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile Android (Pleno) Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile Android (Senior) Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile IOs Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile IOs Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile IOs (Pleno) Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Mobile IOs (Senior) Belo Horizonte / MG

Desenvolvedor Pleno – Salesforce São Paulo / SP

Desenvolvedor Salesforce São Paulo / SP

Desenvolvedor backend São Paulo / SP

Desenvolvedor iOS São Paulo / SP

Desenvolvedores .Net Senior São Paulo / SP

Desenvolvedores Frontend São Paulo / SP

Devops Pleno Belo Horizonte / MG

Devs Backend São Paulo / SP

ESPECIALISTA IIB SENIOR São Paulo / SP

ESTAGIARIO_SP São Paulo / SP

ESTAGIARIO_SP São Paulo / SP

ESTAGIARIO_SP São Paulo / SP

Engenheiro de Dados São Paulo / SP

Engenheiro de dados São Paulo / SP

Especialista BPM Senior São Paulo / SP

GERENTE DE PROJETOS – Consórcios São Paulo / SP

Gerente de Projetos – Scrum Master São Paulo / SP

JAVA – WEB / J2EE São Paulo / SP

LÍDER TÉCNICO São Paulo / SP

Líder Técnico São Paulo / SP

Líder Técnico São Paulo / SP

Oracle PL/SQL São Paulo / SP

PMO Projeto São Paulo / SP

PROSEGUR BH | ANALISTA FUNCIONAL SR. Belo Horizonte / MG

Product Owner (PO) Câmbio São Paulo / SP

SCRUM MASTER São Paulo / SP

SCRUM MASTER São Paulo / SP

SCRUM MASTER SR São Paulo / SP

Sustentação Front São Paulo / SP

TECH LEAD JAVA São Paulo / SP

TECH LEAD JAVA São Paulo / SP

TECH LEAD java São Paulo / SP

UI/UX São Paulo / SP

RH

ANALISTA DE RH SR (BH) Belo Horizonte / MG

ANALISTA DE RH SR (CURITIBA) Curitiba / PR

ASSISTENTE DE RH São Paulo / SP

Analista de People Analytics JR São Paulo / SP

Tech Recruiter – SP São Paulo / SP

Suporte

DBA JR São Paulo / SP

DBA SR São Paulo / SP

Tesouraria

ANALISTA DE COMPRAS JR São Paulo / SP

ANALISTA DESENVOLVEDOR_PLENO_SP São Paulo / SP

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://jobs.kenoby.com/sinqia.