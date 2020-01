Vale a aposta! Contratar Róger Guedes significa, no mínimo, ter ousadia no mercado

​Contratar um grande atacante, quem não deseja isso para iniciar uma temporada? Pois é…o que se diz é que aquele jogador que pode decidir uma partida a qualquer momento se encontra em extinção do mercado do futebol. E, neste contexto, repatriar Róger Guedes seria, no mínimo uma ousadia.

um pouco tanto quanto iludida pelo retorno do roger guedes, sei lá, é isto. — tha (@uaiithais) January 13, 2020

Se fala, por exemplo, no interesse do ​Atlético-MG. Mas um jogador como este, muito embora não seja colocado no rol das grandes estrelas, cairia bem em qualquer grande time que pensa em algo maior durante o ano de 2020. Atualmente, são poucos os atletas capazes de fazer, com a mesma competência, a função tanto pelo lado como de homem de referência. E Guedes tem na jogada pessoal uma de suas qualidades, ao mesmo tempo em que garante uma conclusão de qualidade.

É caro? Sim, é caro. O atacante está no futebol chinês, ganha um alto salário e teve seus direitos econômicos negociados por 9,5 milhões de euros a menos de dois anos. Só que é justamente neste momento que precisa entrar a audácia, o arrojo. O jogador possui apenas 23 anos e, se repetir o que vinha fazendo no Galo quando deixou o país rumo ao Shandong Luneng, vai certamente gerar lucro logo ali adiante. É preciso tentar, é preciso ter coragem e convicção para apostar. E Guedes, se fosse em um cassino, valeria mais fichas do que muito jogador.