Valencia x Barcelona | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Tem jogo de gigantes neste sábado pela 21ª rodada do Campeon​ato Espanhol. Em casa, o Valencia, atual sétimo colocado, recebe o Barcelona, líder da competição. O time local, no momento, busca entrar na zona de classificação para a Liga Europa – tem os mesmos 31 pontos da Real Sociedad, que ocupa o sexto posto e estaria entrando no qualificatório da competição europeia. Enquanto isso, os visitantes, com 43 pontos, estão à frente do Real Madrid apenas pelo número de vitórias e não podem se dar ao luxo de entrar em campo de uma forma despretensiosa.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​Ficha técnica Valencia x Barcelona​ ​Data 25/01/2020​ ​Hora 12h (horário de Brasília)​ ​Local Mestala, em Valencia​ ​Árbitro ​Jesús Gil Manzano ​VAR ​Ignacio Iglesias Villanueva ​Onde assistir ​ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Valencia Domenech; Wass, Gabriel Paulista e Diakhaby, Gaya; Cheryshev, Kondogbia, Coquelin e Soler; Rodrigo Moreno e Gameiro​. ​Barcelona ​Ter Stegen; Lenglet, Umtiti e Piqué; Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Rakitic e Jordi Alba; Griezmann e Messi.

Em recuperação de lesão, Rodrigo Moreno pode entrar no ataque do Valencia ao lado de Gameiro, com Maxi Gomez ficando no banco de reservas. Já Dani Parejo é desfalque por suspensão, e Kondogbia deve ocupar sua vaga no meio-campo. No Barcelona, Jordi Alba e Samuel Umtiti são tendências de retorno, enquanto Arturo Vidal, possivelmente, fique no banco de reservas juntamente com Ansu Fati.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​VALENCIA BARCELONA​ ​Valladolid 1 x 1 Valencia (21/12) ​Barcelona 4 x 1 Alavés (21/12) ​Valencia 1 x 0 Eibar (04/01) ​Espanyol 2 x 2 Barcelona (04/01) ​Valencia 1 x 3 Real Madrid (08/01)* ​Barcelona 2 x 3 Atlético de Madri (09/01)* ​Mallorca 4 x 1 Valencia (19/01) ​Barcelona 1 x 0 Granada (19/01) ​Logroñés 0 x 1 Valencia (22/01)** ​Ibiza 1 x 2 Barcelona (22/01)**

*Supercopa da Espanha

**Copa do Rei

NOSSO PALPITE

Muito embora o Valencia possa medir forças e trazer problemas ao Barcelona, a tendência é de que, no final das contas, o time catalão vença. A diferença de pontos na tabela mostra bem o quanto o Barça é superior e tem condições de se impor mesmo fora de casa.

Palpite final: Valencia 0 x 2 Barcelona