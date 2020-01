Valorizado no mercado, atacante do Inter entra na mira de Flu, Fortaleza e outros três clubes

​O​ Internacional se reapresenta na tarde desta quarta-feira (8), em Porto Alegre, para iniciar pré-temporada sob o comando do argentino Eduardo Coudet. Com dois reforços anunciados até o momento – Rodinei e Musto – e outros dois nomes engatilhados – Thiago Galhardo e Marcos Guilherme, o Colorado ainda não está com elenco fechado. Depois de muitas saídas, um jogador está valorizado no mercado.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Um dos setores que mais perdeu opções ao final de 2020 foi o ataque. Além de M. Guilherme, o técnico argentino deverá contar, em seu primeiro contato com o elenco, com os jovens Netto e João Peglow, Willian Pottker, Paolo Guerrero e Wellington Silva. Depois de muitas especulações envolvendo o peruano e o Boca Juniors, da Argentina, outro atleta da posição está sendo disputado na janela de transferências.

Nesta semana, o Fortaleza se juntou na briga por Wellington Silva. No entanto, o futuro do atacante deverá ser no Beira-Rio nesta temporada. Em contato com a ​reportagem da Revista Colorada, o representa do jogador, Alexandre Soares, atualizou a situação. “Além do Fortaleza, outros quatro clubes da Série A procuraram. Ele está emprestado pelo Fluminense ao Inter até julho de 2020 e pretende cumprir o contrato”, afirmou.

Volantes: Dourado, Lindoso, Edenilson, Patrick, Nonato, Musto e Zé Gabriel; Meias: D’Alessandro, Sarrafiore e José Aldo, Johnny Atacantes: Guerrero, Wellington Silva, William Pottker, Netto e Peglow; — Fábio Giacomelli (@fabiogiacomelli) 8 de janeiro de 2020

Além dos cearenses, o próprio Flu, a pedido de Odair Hellmann, observa a situação. Aos 27 anos, Wellington Silva está no Internacional desde o início de 2018 e ainda busca afirmação no clube. Ao todo, o camisa 11 acumula 54 partidas com a camisa colorada e três gols marcados. Na temporada passada, foram 37 atuações, sendo apenas 11 como titular, e duas bolas na rede.