Vanessa Giácomo interpretará Eliza Samudio em série sobre goleiro Bruno

Após interpretar Stela na novela ‘O Sétimo Guardião’, Vanessa Giácomo

estará de volta às telinhas. Segundo Leo Dias, colunista do Uol, a atriz

interpretará Eliza Samudio em uma série da Globo que abordará o

assassinato idealizado pelo goleiro Bruno.

Foto: reprodução



“Estamos começando a desenvolver o projeto que será escrito pelo Lucas Paraíso, que fez ‘Sob Pressão’, e pela cineasta Gabriela Amaral. Assim que for aprovada a primeira etapa, começaremos a pensar no elenco, mas a Vanessa Giácomo está desde a origem do projeto. Todos pensamos nela como Eliza”, informou a diretora de TV e idealizadora do projeto, Amora Mautner, ao colunista.

Ainda segundo Leo Dias, a trama, que ainda não tem previsão de estreia, será baseada na obra ‘Indefensável – O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio’. A ideia é que o seriado aborde diferentes crimes já sentenciados pela justiça.