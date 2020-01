Vasco confirma 6 saídas e ainda quer negociar Galhardo e goleiro; lateral encostado pode ter chance

A diretoria do ​Vasco está trabalhando na montagem do elenco para 2020 e, além de buscar reforços, define o futuro de jogadores que não fazem parte dos planos. Antes mesmo da reapresentação do elenco, que acontecerá na próxima semana, o Gigante da Colina já encaminhou seis saídas e outras duas ainda devem ser confirmadas. Uma dupla, por outro lado pode ter chance com Abel Braga. ​As informações são do site Globoesporte.com. Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

O goleiro Halls, que ultrapassou o limite de idade no sub-20, foi anunciado pelo Náutico. O zagueiro Luiz Gustavo negocia retorno ao Guarani, mas também desperta interesse de outros clubes. O volante Bruno Cosendey estava no Criciúma e, em 2020, defenderá o CRB. O meio-campista Guilherme Costa e o atacante Caio Monteiro devem disputar o Campeonato Carioca pelo Boavista. Já Dudu, que treinava em separado, deve ir para o Paraná.

Nos próximos dias, a diretoria do Vasco ainda deve acertar as saídas de outros dois jogadores. O lateral-direito Rafael Galhardo, que estava emprestado ao Grêmio durante 2019, não será utilizado por Abel Braga. Quem também está fora os planos do treinador é o goleiro Gabriel Félix, de 24 anos, que passou pelo São Bento. Na posição, Jordi, destaque do CSA, fará parte do elenco.

sei não, mais desse eu gostei, não teve oportunidades em 2019, pode ser que em 2020 se firme — vascaíno✠ (@_ovascaino) 3 de janeiro de 2020

A chegada do novo treinador pode proporcionar oportunidades a um jogador que estava encostado no elenco. Trata-se de Claudio Winck, de 25 anos, que acumulou apenas seis jogos durante 2019. O lateral-direito aposta na boa relação com o técnico Abel Braga, com quem já trabalhou no Internacional. Outro atleta que terá a oportunidade de convencer o treinador é Willian Maranhão. O América-MG ainda tenta a permanência do meia.