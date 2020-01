Vasco cresce nas redes sociais e tem ‘boom’ de visualizações em canal de TV

​No segundo semestre de 2019, testemunhamos uma grande e louvável mobilização da torcida do ​Vasco com o projeto maciço de associação, levando o clube à casa dos 200 mil sócios. Mas este não foi o único ‘show’ da torcida cruzmaltina na temporada: engajamentos/interações nas redes sociais cresceram exponencialmente, especialmente na Vasco TV, canal do clube.

Como destaca o ​Globoesporte, a Vasco TV registrou um aumento de 178% nas visualizações de seus conteúdos, com os resultados mais expressivos vindo dos vídeos de bastidores ou de transmissões ao vivo. Entrevistado, o diretor de comunicações do Cruzmaltino, Mario Vassallo, explicou os fatores que colaboraram para o ‘boom’ do canal e demais redes.

“O primeiro foco foi na qualidade e edição dos vídeos, com atenção especial para a cinematografia. Posteriormente nos voltamos para as transmissões ao vivo, que tivemos o cuidado para entregar com o mesmo padrão de qualidade que definimos para o canal. Desde a escolha dos narradores, para que refletisse a linha que queríamos adotar, até na quantidade variada de câmeras – campo, vestiário, túnel, atrás do gol, drone – tudo para que os torcedores tenham a sensação de estar no estádio”, contou.

Para 2020, o planejamento do clube é investir ainda mais em comunicação e reforçar a fórmula que se provou valiosa neste ano que passou: “Para 2020 investiremos ainda mais na estrutura da TV – equipe, equipamentos e um estúdio -, em conteúdos exclusivos, com criação de novos programas fixos e aumento significativo nas transmissões ao vivo”, concluiu.