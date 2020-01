Vasco de Esmeraldas domina final, vence América e conquista a Taça Kaiser 2020

​O Vasco da Gama, de Esmeraldas, é o grande campeão da Taça Kaiser de 2020. Na manhã deste domingo (26), a equipe comandada por Evandro Alves adentrou o campo do Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, querendo completar seu ​’ciclo virtuoso’ de conquistas, já que ergueu inúmeros troféus regionais nos últimos anos. Do outro lado estava o América, que chegou à competição como campeão da Liga Amadora local. Apesar da equipe de Uberlândia ter feito um jogo duro, a maior qualidade técnica do time cruzmaltino acabou prevalecendo: 3 a 0, gols de Wallace, Élder Max e Michael.

Resumo da partida

A partida começou muito estudada, com os dois rivais errando muitos passes e esbarrando em dificuldades criativas no setor ofensivo. Mas uma das coisas que o futebol amador nos ensina é que tudo pode mudar em um piscar de olhos. Logo aos 10′ do primeiro tempo, veio o lance que mudaria os rumos da decisão: Wallace, camisa 8 do Vasco da Gama, resolveu arriscar um petardo de fora da área e achou uma finalização de rara felicidade/precisão. Placar aberto em grande estilo, golaço digno de final. O tento sofrido ainda cedo poderia ter esmorecido o time do América, mas não foi isso aconteceu. Mostrando valentia, a equipe de Uberlândia quase empatou ainda na primeira etapa, mas parou em grande defesa de Alysson.

No segundo tempo, o Vasco aumentou o ritmo e criou as oportunidades mais agudas do jogo. Wallace e Marcinho tiveram chances claríssimas de anotar o segundo, mas desperdiçaram. A partida ia ganhando contornos dramáticos quando Élder Max, camisa 7 cruzmaltino mais conhecido como ‘Dedé’, invadiu a grande área e bateu o goleiro Luiz Fernando. Com a 2 a 0 no marcador, o time de Esmeraldas passou a administrar a vitória. Ainda houve tempo para o terceiro e último tento, de pênalti, anotado pelo experiente camisa 16, Michael. Inapelável!

Premiações individuais

Melhor jogador da decisão: Lelê (Vasco da Gama)

Melhor goleiro da competição: Alysson Thiago (Vasco da Gama)

Artilheiro(s) da Taça Kaiser 2020: Rodrigo ’21’ (Salto do Norte) e Luiz ‘L9’ (Vasco da Gama)

