Vasco desbanca Inter e Flu na corrida por destaque da Ferroviária na Copinha e acerto fica próximo

​Na tarde desta terça-feira (14), o jornalista ​Rafael Zocco, informou que o ​Vasco da Gama está próximo de fechar a contratação do meia Claudinho, de 19 anos. O jogador foi o principal destaque da Ferroviária na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo eliminado no último domingo (12), após perder nos pênaltis para o Goiás.

O jovem meio-campista participou de quatro jogos na Copinha nesta edição – sua segunda – marcando dois gols, um contra o Petrolina e outro diante do União Rondonópolis, além de duas assistências. Entretanto, o jogador já esteve integrado à equipe principal da Ferroviária, durante a última edição da Copa Paulista.

Com o destaque na competição sub-20, o atleta chamou atenção de clubes como Internacional, Atlético-MG e Fluminense. Claudinho tem contrato até o fim do ano com a Locomotiva, mas deve deve ter contrato rescindido para se junto ao clube de São Januário.

Vasco está por detalhes de concretizar a contratação do destaque da Ferroviária Claudinho, jogador que chegaria pra suprir as necessidades do sub20,visto que alguns irão subir pro time principal ao término da Copinha. Além disso, o Vasco mapeia os destaques da Copinha. — Portuga (@mvportuga) January 14, 2020

O Vasco se encontra em situação financeira complicada e, portanto, busca jogadores com baixo custo-benefício no mercado. O Cruz-maltino deve salários, 13º e direitos de imagem para alguns jogadores, sendo assim não deve investir em altos valores. O nome do zagueiro Dedé é o que mais vem sendo comentado, o clube segue negociando e deve chegar ao desfecho nos próximos dias.