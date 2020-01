Vasco e Botafogo disputam contratação de Ralf; meia está fora dos planos do Corinthians

​O Campeonato Carioca começou sem vitórias para Botafogo e Vasco da Gama. No caso do Glorioso a situação é ainda pior, pois o clube perdeu também para o Madureira, em partida válida pela segunda rodada e já vai vendo a situação ficar complicada na Taça Guanabara. Sem muito poder de investimento, os rivais fizeram mercados modestos até o momento, mas deverão lutar por uma contratação.

Segundo o site ​NetVasco, o Vasco e o Botafogo deverão estar no páreo junto com o Fluminense em busca da contratação do volante Ralf, que fez história no Corinthians mas que deixou o elenco do Timão por não estar nos planos do técnico Tiago Nunes. A dispensa do atleta causou divisão na torcida da equipe paulista, que se disponibilizará a pagar o que tinha acordado com Ralf em contrato.

Segundo uma pessoa próxima ao jogador, os três times cariocas fizeram sondagens ao experiente volante. “Não há proposta oficial, mas teve consulta de todos, menos do Flamengo”, relatou ao jornalista Jorge Nicola, que trouxe a informação em seu blog, no site Yahoo. O futebol chinês também tem interesse no atleta, mas a sua preferência é ficar no futebol brasileiro.

Bem q o Ralf podia aceitar ganhar menos pra vir pro Vasco — pedro 14 ✠ (@PedroKnows_) January 13, 2020

Essa poderá ser a primeira passagem de Ralf pelo futebol carioca. O jogador atuou em duas oportunidades pelo Corinthians, onde soma mais de 400 partidas, 10 gols marcados e dois títulos do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Paulistas. Com 35 anos de idade, Ralf atua como volante mas também já foi improvisado na zaga.