Vasco mira em meia do Corinthians e recebe oferta de lateral-direito do Independiente del Valle

O ​Corinthians anunciou nesta segunda-feira (6), durante uma coletiva de imprensa, que Jadson não faz parte dos planos do clube para 2020 e, por isso, não foi convocado para a reapresentação com o restante do elenco. “Existe situações de negociação, interesse e sondagem. Então, a gente, preferiu que venha na quarta para que a gente converse com os representantes para ver os melhores negócios”, confirmou Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do time paulista.

Sendo assim, o técnico Abel Braga está analisando o nome do meia e o ​Vasco deve ir atrás do atleta. O Cruz-maltino pode ter encontrado o camisa 10 que tanto busca no mercado para essa temporada. Mas, para fechar as negociações, o jogador, de 36 anos, terá que se enquadrar na realidade financeira do time carioca. Durante sua trajetória no Timão, Jadson entrou em campo 142 vezes e marcou 26 gols.

Outra peça importante também pode chegar a São Januário. Conforme o perfil ​”Detetives Vascaínos”, o lateral-direito Ángelo Preciado, do Independiente del Valle, do Equador, foi oferecido ao Gigante da Colina pelo agente Fernando Bazan. O atleta, de 21 anos, atua também com lateral-esquerdo e já teve passagens pela seleção de base. Além de ter auxiliado o clube equatoriano a conquista a última Copa Sul-Americana. A diretoria está analisando a proposta.

Tiago Nunes nao veio para brincadeira. Ralf é nosso ídolo eterno, mas com dificuldades com a bola no pé. Jadson já não era mais o mesmo. Que sejam feitas as justas homenagens aos ídolos e que tenham sucesso sempre! — Corinthians Paulista77 (@ocorinthians77) January 6, 2020

O Vasco trabalha para fechar a lista de reforços. Até o momento, o Cruz-maltino confirmou o técnico Abel Braga e o atacante Germán Cano. Guarín, Henríquez e Felipe Ferreira aguardam para decidir a renovação de contrato. Já Lucas Santos,Gabriel Félix, Jordi, Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, William Maranhão, Caio Monteiro e Guilherme Costa voltam de empréstimo.