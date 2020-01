Vasco negocia com meio-campista do América de Cali, diz imprensa colombiana; Mazucco se manifesta

​A pedido do técnico Abel Braga, o​ Vasco encaminhou nesta quinta-feira (23), a contratação de Jucilei, do ​São Paulo. O jogador deve chegar ao Cruz-maltino por empréstimo até o fim da temporada, restando apenas pequenos detalhes contratuais para o anúncio ser oficializado, algo que deve acontecer nos próximos dias.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​

O medalhão não estava nos planos do técnico Fernando Diniz, ficando fora até mesmo da lista de inscritos do Campeonato Paulista. O time carioca busca uma reposição para Richard, que voltou ao Corinthians. O nome de Hugo Moura, do Flamengo, chegou a ser cogitado, mas as tratativas não avançaram.

A diretoria vascaína ainda busca mais um meio-campista e o nome de Gustavo Carvajal, de 19 anos, do América de Cali, é um dos cogitados nos bastidores de São Januário nas últimas horas. De acordo com a imprensa colombiana, as negociações estariam avançadas para oficialização do acordo.

Sobre o volante Gustavo Carvajal do America de Cali: especulação. Entramos em contato com o diretor executivo André Mazucco, que nos disse o seguinte: Não procede. Nem oferecido o atleta foi. É isso. — NewsColina! (@newscolina) 24 de janeiro de 2020