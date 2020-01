Vasco prioriza negociação para anunciar meio-campista Sul-Americano; posição é um pedido de Abel

​O Vasco segue se movimentando no mercado em busca de reforços para qualificar o elenco e, assim, não cometer os mesmos erros da temporada passada. Na noite da última quinta-feira (16), surgiu a informação de que o ​Gigante da Colina estaria interessado na contratação do volante Hugo Moura, do rival Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro breca a saída por não ver com bons olhos essa possibilidade. A informação foi passada pelo​ Globoesporte.com.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Outra posição que o Cruz-Maltino prioriza é um meio-campista; Abel Braga deseja ter um jogador versátil, que arme o jogo e apareça muito bem na área para finalizar. Emerson Rocha e sua equipe do canal “​Atenção, Vascaíno” informaram que o mercado Sul-Americano está sendo monitorado pelos dirigentes vascaínos. A intenção é trazer esse reforço com custo baixo ou em alguma oportunidade de negócio.

O canal entrevistou o diretor Executivo, Mário André Mazzuco, e o cartola revelou que o Gigante da Colina continua ativo para realizar novas contratações, mas ressaltou que não é fácil trazer atletas e, por isso, as negociações demoram para ser finalizadas. O planejamento do clube carioca é trazer esse meia-atacante ao longo do Estadual. Nomes dos jogadores procurados continuam mantidos em sigilo.

O maior reforço do Vasco na temporada não foi a chegada de jogadores, mas sim a saída, por decisão da comissão técnica, de alguns. No entanto, urge reforçar o elenco, principalmente um zagueiro (Dedé) e meia ofensivo. — Marcelo Resende (@MarceloRsde) January 13, 2020

O diretor do Vascão também disse que as conversas para contratar o zagueiro Dedé e renovar com Fredy Guarín seguem, mas não colocou um prazo para bater o martelo sobre os dois casos. O defensor, que está de saída do Cruzeiro, tem uma oferta em mãos do Cruz-Maltino, mas o atleta deseja receber um salário maior para voltar a São Januário. O colombiano Guarín gostaria de permanecer no clube, mas deseja receber os salários que estão atrasados.