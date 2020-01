Vasco reafirma desejo por Guarín, mas empresário “dá a real” sobre negociação

​O ​Vasco da Gama tem interesse em renovar o contrato do meia Fredy Guarín para 2020. Isso quem garantiu foi o presidente Alexandre Campello, em entrevista à TV oficial do clube. No entanto, em contato com o ​Uol Esporte, o empresário do atleta, Marcelo Ferey, garantiu que a proposta da equipe carioca ainda não chegou.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Tava um pouco sumida do tt 🙊

GENTE O VASCO JA RESOLVEU COM GUARIN E DEDÉ? OU NENHUM DOS DOIS É NOSSO?😒😉 — VASCO DESDE 1898 (@vascodesde_1898) January 17, 2020

O colombiano, que atuou em São Januário por três meses no ano passado e causou ótima impressão, está livre no mercado. Porém, para assinar novamente com o Cruz-Maltino, não abre mão de receber os salários atrasados. Até o momento, não existem também ofertas de outras equipes pelo atleta, que tenta manter a forma trabalhando junto a um personal trainer em seu país.

Eu quero Caio Lopes de titular no Vasco profissional. Guarin assinar ou não tanto faz. — Renan ✠ (@Renan_Au31) January 17, 2020

O Vasco, a princípio, demonstra tranquilidade ao tratar do tema. “A gente mantém conversas constantes. O Marcelo é um cara de muito profissionalismo. Todas as tratativas com ele, desde o ano passado, foram muito positivas. A gente entende o momento do Guarín. É um atleta valorizado no mercado internacional também, mas ao mesmo tempo foi muito bem aqui. Gostou do Rio de Janeiro, do clube…Acho que levou consigo uma identificação, então temos um pouquinho de cuidado para equalizar algo que faça sentido para ele. O Vasco não é o único interessado, mas desde o início, ele tem priorizado o Vasco”, disse o diretor-executivo de futebol André Mazzuco. O único reforço anunciado pelos cariocas para a próxima temporada foi o atacante argentino Germán Cano, que se destacou atuando pelo Independiente Medellín, da Colômbia.

Para mais notícias do Vasco da Gama, clique ​aqui.