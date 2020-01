Vasco rescinde com a Diadora e 3 gigantes estão no páreo para patrocinar o clube em 2020

​Na tarde desta quinta-feira (9), o ​Vasco anunciou o encerramento do contrato com a Diadora, fornecedora de material esportivo. Entretanto, a marca italiana vai continuar produzindo os uniformes do time até o final do Campeonato Carioca, de acordo com o perfil ​”News Colina!”. O clube, que tinha contrato até o final do ano, optou por encerrar a parceria antes do estipulado.

Conforme o perfil ​”PDE Vasco”, tudo indica que a Kappa será a substituta. Porém, a Umbro e a New Balance também entraram na disputa pela negociação. Por meio de nota, o clube afirmou que irá divulgar em breve a nova fornecedora de material esportivo. Além disso, o Gigante da Colina também anunciou hoje o contrato de patrocínio com a Havan.

O acordo, que terá validade de um ano, já havia sido comunicado pelo presidente da empresa, Luciano Hang, no dia 24 de dezembro, porém o clube ainda não tinha se pronunciado oficialmente sobre o assunto. A loja de departamentos vai estampar a marca nas mangas do uniforme do time profissional e também da equipe sub-20. O valor do patrocínio ainda não foi revelado, mas deve ficar entre R$ 4,5 milhões por ano.

Com o fim do acordo com a Diadora, eu acho que o Vasco Deveria assinar um contrato de um ano ou que passe pelo Conselho pra aprovar algo maior. Teremos eleições e é preciso deixar o máximo livre pra quem vai entrar — Jairo Filho (@JairoRochaFilho) January 9, 2020

Em entrevista ao site ​GloboEsporte.com, o diretor de marketing, Carlos Costa, afirmou que o acordo chegou em um bom momento. “A Havan chega ao clube em um momento importante para ela e para nós, consolidando a importância e a atratividade do Vasco no mercado. Bom saber que a Havan nos considera o parceiro ideal para ajudar a atingir seus objetivos. Desejamos que seja uma parceria longeva”, disse Costa.