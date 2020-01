Evento está em seu 114º ano

A Prefeitura de Piaçabuçu divulgou nas redes sociais a programação artística da Festa do Bom Jesus dos Navegantes. O evento, que é bastante tradicional em toda região do Baixo São Francisco, contra com um leque de artistas da cidade e também de fora.

Confira a programação do evento:

07 de fevereiro

Vinícius O Baixinho

Willy Vaqueiro

Maria Clara

08 de fevereiro

Luis Morall

Wellington Gordinho

Zé Vaqueiro

09 de fevereiro

Banda DDD (Show Católico) –

*Ás 15h haverá a famosa tradição terrestre e fluvial pelas águas do Velho Chico.

A festa é totalmente gratuita para o público!

Da Redação