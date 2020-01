Veja receitas de sobremesas e drinks para fazer no feriado

Vai ficar em casa no fim de semana? Você pode aproveitar para testar umas receitas novas. O iBahia fez uma lista com opções para todos os gostos. Entre as receitas estão drink alcoólico goiabada maluca, creme de maracujá e torta de chocolate. Confira:



Coquetel Sem Álcool Mineirinho

Foto: divulgação / Predilecta

Ingredientes:

1 copo de café gelado

1 colher de sopa de requeijão

1 colher de sopa de Goiabada Cremosa Goiabada

Açúcar a gosto

Cubos de gelo ou gelo picado

Modo de Preparo:

Misture bem a goiabada, o requeijão e o açúcar em um copo grande de plástico ou outro recipiente em que você possa misturá-los bem;

Com a ajuda do mixer, misture os ingredientes (caso não tenha mixer, pode usar um fue ou garfo)

Despeje o café sobre essa mistura. Coloque num copo de drink e acrescente o gelo.

Pavê de Amendoim com Brigadeiro

Foto: divulgação / Schär

Ingredientes:

Para o brigadeiro:

1 lata de leite condensado

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga



Para a montagem:

1 pacote de Biscoito Maria Sem Glúten

Para decorar:

Amendoim sem casca

Modo de preparo:

Brigadeiro

Em uma panela coloque o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga.

Leve ao fogo brando mexendo até desprender do fundo da panela.

Retire do fogo e reserve.

Montagem

Em uma travessa de servir ou em uma forma de bolo inglês pequena, disponha uma camada do biscoito Maria.

Em seguida, coloque uma camada mais grossa do brigadeiro e depois mais uma camada de biscoitos.

Finalize com a camada de brigadeiro e por cima espalhe amendoim.

Leve à geladeira por cerca de 2 horas para firmar.

Drink Alcoólico Goiabada Maluca

Foto: divulgação / Predilecta

Ingredientes:

2 colheres de sopa de leite condensado

1 copo de água gelada

1/2 copo de vodca (pode ser substituída por saquê)

Goiabada Cremosa à vontade



Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar bem homogêneo;

Coloque num copo com gelo e sirva.



Creme de maracujá

Foto: divulgação / Oba Hortifruti

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 lata ou 2 caixas de creme de leite

1xícara de chá de polpa de maracujá

2 xícaras de leite em pó

1 envelope de gelatina sem sabor

Folhas de chocolate a vontade



Modo de Preparo:

Dissolva a gelatina sem sabor em água morna

Bata todos os ingredientes no liquidificador

Leve para gelar em taças

Sirva com folhas de chocolate misturadas ao creme no momento do consumo



Cheesecake de frutas vermelhas na taça

Foto: divulgação / Oba Hortifruti

Ingredientes:



Base de biscoito:

1 caixa de biscoito amanteigado

½ xícara de chá de nozes trituradas

1 colher de sopa de manteiga derretida

Bata todos os ingredientes no processador e reserve.

Calda de frutas vermelhas:

½ xícara de framboesas congeladas ou frescas

1 xícara de morangos frescos picados

1 xícara de açúcar cristal

Leve todos os ingredientes para o fogo, mexendo bem até formar uma geléia.

Creme:

400g de cream cheese

1 lata de leite condensado

Raspas de 2 limões

Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Montagem:

Em taças grandes, faça uma camada com a mistura com os biscoitos.

Em seguida, acrescente o creme até quase completar as taças.

Finalize com uma camada da calda de frutas vermelhas.

Leve para gelar.

Drink Laranja Blue, Le Bou

Foto: reprodução / Instagram



Ingredientes:



50 ml whisky

200 ml de suco de laranja

15 ml de curaçau blue

3 pedras de gelo

Modo de preparo:

Em uma taça ou copo de drink adicionar um ingrediente por vez.

Torta de Chocolate

Foto: divulgação Puro Sabor



Ingredientes:

10 colheres (sopa) de margarina

400 gramas de biscoito de coco

8 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 tabletes de chocolate meio amargo picados

1 caixa de creme de leite

1 vidro de leite de coco

1 lata de leite condensado cozido na pressão

Modo de Preparo:

Massa

– Triture o biscoito no liquidificador. Em seguida misture os biscoitos com margarina e chocolate em pó. Mexa até formar uma pasta. Forre uma forma com fundo removível. Asse por 15 minutos no forno médio, a 180 ºC, preaquecido. Deixe esfriar.

Recheio

– Leve ao micro-ondas por 2 minutos o chocolate picado, o leite de coco e o creme de leite. Misture o creme e, se for preciso, mantenha por mais 1 minuto no micro-ondas ou até ficar homogêneo. Reserve.

Montagem

– Coloque metade do recheio sobre a massa e leve a geladeira por 2h. Acrescente o doce de leite e o restante da massa de chocolate por cima. Leve a geladeira por mais 4h antes de servir.

Bolinho de 1 minuto

Foto: divulgação / Treloso





Ingredientes:

1/4 da caneca de Chocolate Branco

3 colheres de sopa de leite integral

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 pitada fermento em pó

1/2 colher de sopa de óleo vegetal

2 biscoitos recheados sabor chocolate

10 gotas de essência de baunilha



Modo de Preparo

– Leve o chocolate branco e o leite na caneca ao micro-ondas por 40 segundos.

– Depois de derretido, misture bem. Adicione a farinha, o fermento e o óleo, até deixar uma mistura homogênea.

– Quebre bem os biscoitos e adicione à massa. Leve ao micro-ondas por cerca de 1 minuto em temperatura média.