Veja sete dicas infalíveis para cuidar do cabelo no verão

Os cuidados com o cabelo devem ser redobrados na estação mais quente do ano. A união dos dias ensolarados com banhos de mar ou piscina podem ser prejudiciais as madeixas. Para evitar esses prejuízos, o consultor do O Boticário, Ricardo dos Anjos, ensina sete cuidados essenciais.

“Nos dias mais quentes, os efeitos do calor são associados a suor e bastante exposição à luz solar, o que causa maior dilatação da cutícula dos fios, fazendo com que o cabelo perca nutrientes, brilho e fique ressecado. Por isso, uma dica é investir num kit de produtos que garanta resultados rápidos”, indicou o consultor.

Foto: Reprodução



Confira as dicas:

Proteção:

abuse dos chapéus, bonés e produtos que protegem os fios dos raios solares e mantenha os cabelos sempre limpos.

Atenção às etapas de limpeza e hidratação: o ideal é utilizar a linha de lavagem adequada ao seu tipo de cabelo e nada de utilizar produtos de limpeza profunda diariamente.

Durante a lavagem, passe o shampoo duas vezes com massagens circulares, tire o excesso de água e aplique o condicionador. Se houver necessidade, aplique a máscara capilar junto com o condicionador e deixe no cabelo entre 5 e 10 minutos para fazer efeito. Depois, enxague bem.

Se o seu cabelo tiver com as pontas secas e mais suscetível a queda, não esqueça de pentear utilizando um creme para pentear



Potencialize a hidratação: o uso de máscara capilar de hidratação é importante para repor os nutrientes dos fios. O ideal é que seja usado uma ou duas vezes na semana, conforme o tipo de cabelo e a necessidade.

Sem resíduos: a aparência dos cabelos no verão depende muito da limpeza. Não esqueça de retirar os resíduos e limpar os fios da raiz às pontas depois dos banhos de mar e piscina.

Prevenção do ressecamento: a escolha de um shampoo e condicionador indicados para seu tipo de cabelo é o primeiro passo, assim como o uso de finalizadores e máscaras capilares que possuam compostos com alto poder de hidratação e nutrição. Hidratações regulares previnem o ressecamento.



Nada de cabelos presos: só prenda as madeixas se elas estiverem secas. A umidade deixa os fios fragilizados e danifica a estrutura dos cabelos.

Secador: o ideal é manter o fluxo de calor longe dos fios. A dica é deixar o cabelo secar naturalmente.