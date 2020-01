Veja três opções de lanches intermediários fitness

Aproveite o início do ano para focar em uma alimentação saudável. Do café da manhã até a última refeição do dia. Para te ajudar nessa missão, o iBahia separou algumas opções de lanches intermediários tanto para consumir no meio da manhã como pela tarde. Confira:

1- Empada de frango fit

Ingredientes:

Massa

– 1 ovo

– 1 clara

– 1 colher de sopa de farinha de amêndoas

– 1 colher de sopa farinha de linhaça

– 1 pitada de sal marinho

– 1 ½ xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Recheio

– 1 tomate picado

– 10 azeitonas verdes picadas

– 1 dente de alho picado

– 1 cebola picada

– 150 g de frango temperado com ervas

– ervas a gosto

– sal a gosto

– pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:



Recheio

Refogue a cebola e o alho no azeite, adicione peito de frango desfiado, tomate, azeitona e temperos a gosto. Refogue bem e reserve.

Massa

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coloque uma colher da massa em forminha de silicone fazendo uma fina camada, adicione o recheio e cubra com mais uma colher de massa fina. Asse em forno pré-aquecido a 250 graus por cerca de 30 minutos. Espere amornar, desenforme e sirva.

Biscoito de aveia

Ingredientes:

– 1 xícara de chá de aveia em flocos

– 1 xícara de chá de farinha de trigo integral

– 1 colher de sopa de cacau em pó

– ½ xícara de chá de açúcar de coco

– ½ xícara de chá de óleo de coco

– 1 colher de chá de fermento em pó

– 2 ovos



Modo de preparo:

Em um bowl misture todos os ingredientes secos. Em seguida adicione os ovos e o óleo de coco e misture bem até que a massa comece a desgrudar. Modele os biscoitos com a ajuda de uma colher do tamanho desejado. Forre uma assadeira com papel manteiga e coloque os biscoitos. Leve ao forno médio pré-aquecido por 30 minutos ou até ficar douradinho. Sirva.

Quibe de quinoa

Ingredientes:

– 1/3 xícara de chá de quinoa em grãos crua

– 1 xícara chá de água

– 400g de patinho moído

– 1/2 cebola média

– hortelã a gosto

– sal a gosto

– pimenta síria a gosto

Modo de preparo:

Leve a cebola e a hortelã ao processador até formar uma pasta.

Em uma panela grande leve a quinoa para cozinhar com a água e cozinhe por cerca de 15 minutos mexendo de vez em quando. Se for necessário adicione um pouco mais de água, quando estiver macia e a água secado desligue.

Em uma tigela grande adicione a quinoa, a pasta de hortelã e a carne crua moída e misture tudo. Depois tempere a gosto, disponha essa massa em uma assadeira, faça cortes do tamanho da preferência e leve para assar em forno alto por 20 minutos ou até estar assado. Sirva em seguida. Sirva com uma salada de tabule.