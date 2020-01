Venda de Marí tem reviravolta, e Flamengo e Arsenal correm contra o tempo por desfecho

​Antes dada como certa, a negociação que levaria Pablo Marí ao Arsenal tomou um rumo surpreendente na manhã desta segunda-feira. De acordo com o site ​GloboEsporte, o Flamengo não chegou a um acordo com os ingleses em relação ao formato do negócio. Embora as partes não tenham dado como certo o fim das tratativas, a dificuldade contra o relógio deixa o atleta mais longe de Emirates.

Segundo a publicação, os dois clubes debateram muito sobre a forma em que se daria a transação (venda ou empréstimo) e, por fim, não chegaram a um denominador comum para redigir o contrato do acordo. Mesmo com o atleta tendo viajado para Londres para realizar os devidos exames, a tendência, portanto, é que permaneça na Gávea.

Marí foi um jogador muito importante pro Flamengo ano passado, ele e Rodrigo Caio se completaram. É um zagueiraço, agora temos que entender que essa é uma grande chance na carreira dele na Europa. Vai fazer falta, vai como todo jogador importante faz. Mais temos GH e LP aí — Miguel Hardt (@miguelhardt) January 25, 2020

Além do desfecho imprevisível de Marí, o desacordo influencia diretamente também uma outra negociação. Perto de assinar com o ​Rubro-Negro para repor a saída do espanhol, Léo Pereira, que pertence ao Athletico-PR e estava às vias de deixar o Furacão rumo ao Rio de Janeiro, tem sua situação em compasso de espera.