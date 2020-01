Verão 2020: especialista alerta para os cuidados que os ‘atletas da estação’ precisam ter

O começo do ano chegou e com ele, o verão. Praia, sunga, biquíni e corpos expostos marcam os meses que seguem e, com toda essa ebulição, tem muita gente que quando percebe que falta pouco para asférias decidem correr para as academias para tentar colocar em prática o famoso “Projeto Verão”. Tanto que o Brasil já se tornou o segundo maior mercado de academia do mundo, segundo a ACAD (Associação Brasileira de Academias).

As matrículas crescem cerca de 30% no início do verão e esse índice sobe para até 45% se forem consideradas as adesões realizadas apenas na alta temporada. Mas antes de pensar em exibir apenas um corpo que parece saudável, o mais importante é pensar na saúde e aí fica o alerta. Para o diretor técnico na Rede Alpha Fitness, Igor Castro, frequentar uma academia traz motivação e bem estar, o que ele considera mais importante do que a busca por um corpo esculpido.