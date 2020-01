Verão: influenciadora destaca dicas e cuidados para garantir cabelos saudáveis e hidratado

Finalmente o verão chegou! Com ele, as delícias da praia, piscina, cachoeira, sol e mar…Tudo isso no entanto pode provocar, infelizmente, danos como cabelos secos e desidratados pela ação do cloro, sal, vento e sol, ainda mais aliados a chapinhas, secadores e químicas. Mas esses problemas têm controle e solução, como é possível conferir nas dicas da influenciadora Mylene Tubero para defender e recuperar os fios de agressões e deixá-los hidratados. Afinal, quem não merece cabelos bonitos e saudáveis?

Foto: reprodução



Atenção aos “recados” dos cabelos é fundamental

Os cabelos têm a capacidade de reclamar e pedir ajuda. Pontas espigadas e com aspecto queimado são sinais de que o excesso de calor (sol ou chapinhas, por exemplo) estão exigindo cuidados e tratamento. Frizz e volume descontrolado “gritam” por hidratação e nutrição. A dica é, na hora de escolher produtos, dar preferência aos que depositam nutrientes e ajudem a restaurar a fibra capilar, como os produtos à base de quina rosa, que ajudam a controlar o volume, proporcionando proteção dos agressores diários e um brilho natural.

Nada de misturas…



Nem sempre mais é …mais. As famosas “misturinhas” de máscaras diferentes, indicadas na Internet como ideais para aplicar nos fios, podem impedir que o cabelo absorva corretamente os nutrientes e tenha o efeito desejado. Cada produto tem uma quantidade certa de componentes. O ideal é fazer o básico shampoo, máscara e condicionador para finalizar e selar as cutículas. Claro, com os produtos indicados para cada tipo de cabelo.



Lavagem na medida certa

Se o cabelo está ressecado, o ideal é não lavá-lo com muita frequência porque podem perder a oleosidade natural que protege e hidrata os fios. A dica é alternar os dias, para evitar desgastes. Já os que são muito oleosos não devem ficar muito tempo sem lavar. A recomendação é procurar produtos que se adaptem às necessidades de cada tipo, equilibrando hidratação e limpeza na medida certa. Quem tem cabelos mistos deve procurar produtos que auxiliem na hidratação e eliminem a oleosidade da raiz, a exemplo dos que têm extratos marinhos. Eles hidratam suavemente o cabelo e ainda proporcionam uma sensação refrescante.

Hidratar, nutrir e reconstruir

As etapas de hidratação, nutrição e reconstrução são essenciais para os fios, já que combatem os principais desgastes capilares e ajudam a reparar os danos causados por processos químicos ou agentes externos. A hidratação é a etapa mais simples, pois serve para repor a água perdida nas lavagens diárias e pode ser feita duas vezes na semana, mantendo a umidade dos fios. A nutrição ajuda a enriquecer a fibra capilar e as umectações são muito importantes para essa etapa. O óleo de coco vegetal é um excelente agente nutritivo, já que recupera os fios completamente. E a etapa mais importante, a reconstrução, que serve como uma espécie de cimento que preenche os fios danificados, deve ser feita de 15 em 15 dias (porque é feita a base de queratina, substância que se for usada em excesso pode enrijecer os cabelos).

Com essas dicas, além de protegidos no verão, os cabelos estarão saudáveis para brilhar em todas as estações.