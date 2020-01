Verdade ou Mentira que coronavírus é contraído pela Cerveja Corona?

O mundo está em alerta com o coronavírus que já matou dezenas de pessoas na Ásia, porém o desconhecimento é tão grande que pessoas estão alertando sobre como contrair esta enfermidade.

Está sendo divulgado em redes socais, que pessoas devem não consumir a cerveja mexicana de marca Corona, pois estão alegando que a mesma prejudica a saúde e faz um humano contrair o coronavírus, mas será verdade essa afirmação?

Nos últimos dez dias, o número de buscas pelo termo “coronavírus” teve um aumento repentino, atingido o pico de popularidade sobre o assunto, segundo dados do Google Trends. Ao mesmo tempo, as buscas sobre associações entre a cerveja Corona, fabricada no México desde 1925, e o vírus também tiveram aumento exponencial. Segundo o Google Trends, procuras por “cerveja corona vírus” tiveram um pico porque, aparentemente, os internautas estão procurando relação entre as duas coisas.

Até memes estão criando para zombar o nome similar entre coisas distintas

VERDADE OU MENTIRA?

A verdade, no entanto, é que a única coisa que o vírus e a cerveja têm em comum é mesmo o nome. Corona vem do latim “coroña”, que significa “coroa”. O vírus descoberto na China, o nCoV, vem da família do coronavírus, identificados pela primeira vez em 1965 e chamados dessa forma por causa das pontas em sua superfície em formato de coroa. Enquanto, “La Cerveza Mas Fina” traz uma coroa desenhada em seu rótulo.

CONCLUSÃO

É fake! As pessoas estão confundindo o nome da cerveja com o vírus.