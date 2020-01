Verdão deixa Jorge em segundo plano e foca na contratação de lateral avaliado em R$ 11,5 milhões

​Desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras está procurando um lateral-esquerdo. O principal foco do ​Verdão era contratar Jorge, que jogou a última temporada pelo Santos e pertence ao Mônaco. No entanto, o time francês fez jogo duro e gostaria de receber um valor para liberar o jogador novamente por empréstimo. A diretoria palmeirense não gostou da conduta das conversas e o negócio emperrou.

Com o ex-santista em segundo plano, o Alviverde foca na contratação de Matias Vinã, do Nacional, do Uruguai. A informação foi passada pelo jornalista Rafael Del Manto. O jovem de 22 anos também está despertando interesse de times europeus e, até por isso, o Palmeiras espera o fechamento da janela (se encerra no próximo dia 31) para tentar avançar nas tratativas visando comprar o lateral.

De acordo com o portal “​Transfermarkt”, o atleta está avaliado em 2,5 milhões de euros (R$ 11,5 milhões na cotação atual). Cifras que estão dentro da realidade financeira do Verdão; o nome já foi aprovado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo, que ficou entusiasmado com a possibilidade de ter o uruguaio. Os dirigentes palmeirenses tratam a negociação com muita calma para não virar o famoso “leilão” entre os clubes.

O objetivo do Verdão é já realizar uma proposta e ficar muito próximo de anunciar o jogador. Matias tem contrato com o Nacional até junho de 2021. Ele foi revelado pelo time do Uruguai e joga no profissional desde 2017. O jovem sempre chamou atenção pela capacidade técnica apurada e por saber apoiar bastante o corredor do lado esquerdo; características que o Luxa deseja para o setor.