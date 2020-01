Quem comemora nova idade neste dia 02 de janeiro é o vereador por Piaçabuçu, Dr Lú, como é carinhosamente chamado por amigos e familiares. Dono de um caráter próprio e sempre próximo dos amigos, Dr Lú é atual líder do governo em Piaçabuçu e preza pelo compromisso com sua gente, fazendo de seu mandato um canal de interação com o povo para que possa atender os anseios e buscar a solução para problemas diagnosticados na gestão pública.