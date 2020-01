Vice-presidente do Cerro Porteño demonstra interesse e fala sobre jogador do Flamengo

​Na manhã deste sábado (6), a jornalista Raisa Simplicio, informou que o Vice-Presidente do ​Cerro Porteño, Juan José, falou sobre o interesse em contar com o meia-atacante Orlando Berrío, do Flamengo. O jogador de 28 anos não deve permanecer no Rio de Janeiro em 2020 e analisa as sondagens que aparecem.

Os jogadores do Flamengo se reapresentam no dia 27 desse mês. Enquanto isso, o colombiano segue em seu país natal aperfeiçoando por conta própria o seu físico. Para isso, o atleta procurou seu ex-clube, o Atlético Nacional, que o recebeu de portas abertas no Centro de Treinamento. Aparentemente, o jogador está fora dos planos do Flamengo para a nova temporada e busca novos ares.

O Cerro Porteño, do Paraguai, é um dos clubes que manifestaram interesse pelo jogador. Contudo, foi informado que o clube quer o jogador por empréstimo e isso pode inviabilizar as tratativas, tendo em vista que o Flamengo quer vendê-lo. O vice-presidente do clube paraguaio, Juan José, abriu o jogo: “Fizemos contato, não é simples. Queremos ver se pode prosperar, mas ele manifestou o desejo de ficar no Flamengo ou ir para a Europa”, detalhou.

De férias, o colombiano Orlando Berrío está mantendo a boa forma física com o Atletico Nacional, da Colômbia. O Cerro Porteño não vai desistir da contratação do atacante colombiano. Vai seguir tentando, mesmo sabendo que ele prefere ficar no Brasil, futebol argentino ou Europa.

No clube desde 2017, Orlando Berrío nunca conseguiu se firmar no Flamengo. Teve picos de sucessos e lances efêmeros que ficaram marcados, como o drible que deu em Victor Luís, à época do Botafogo, na semifinal da Copa do Brasil de 2017. Com contrato até o dezembro, o jogador vai definir seu futuro ainda no início desse ano. Em 2019, participou de 24 jogos e marcou um gol.