Victor Luís e mais 3 devem deixar o Palmeiras; Luxa já define substituto e monta “operação”

​Vanderlei Luxemburgo tem consciência, neste momento, que o elenco do ​Palmeiras não está completo. Após o empate de 0 a 0 com o São Paulo, no último domingo (26), ficou claro que o Alviverde ainda apresenta carências em sua estrutura, mesmo com toda reformulação do plantel. Uma delas é a lateral esquerda. O período de disputa da Flórida Cup – com apenas dois jogos – foi o suficiente para Luxa sacar Diogo Barbosa. Victor Luís, um que andou sumido em 2019, ganhou suas chances.

Na estreia do Paulistão, com o Palmeiras goleando o Ituano por 4 a 0, o camisa 26 manteve uma atuação discreta, mas segura na ala. No Choque-Rei, porém, Victor deixou o campo sob críticas da torcida palmeirense principalmente pela falta de ousadia no ataque. Nossa reportagem apurou com fontes ligadas à diretoria do Verdão que a posição é considerada prioridade no planejamento de Anderson Barros, além da novela Rony. O lateral se junta a Mayke, Jean e Alejandro Guerra como os quatro últimos que devem sair do clube neste começo de temporada.

Especificamente sobre Victor Luís, até há algum tempo havia interessados pelo futebol do camisa 26 do Palmeiras no país. Mas a urgência do Atlético-MG cessou com a chegada de Guilherme Arana. Enquanto isso, o Internacional ainda se mantém em stand-by, principalmente com as críticas em Natanael, que não faz parte dos planos de Eduardo Coudet no Campeonato Gaúcho. Anderson Barros procura novos alvos nesse momento e, na contramão, já tem um alvo no mercado. Jorge, do Mônaco-FRA, voltou a ficar forte nos bastidores da rua Palestra Itália e a tendência é que o dirigente inicie as tratativas de trazer o lateral-esquerdo que, em 2019, destacou-se no Santos de Jorge Sampaoli.

Único ponto negativo do Palmeiras é o HORROROSO Victor Luís. Ou usa o Esteves ou contrata o Jorge, não dá pra continuar sem LE não. O time só criava pela direita — Soldado do Luxa (@MiguelL83815458) 26 de janeiro de 2020

O interesse do Palmeiras em Jorge é conhecido desde a era Alexandre Mattos. Com a saída do diretor de futebol, na reta final do Campeonato Brasileiro, o interesse esfriou, mas agora, com a necessidade por um jogador mais confiável para o setor, as tratativas voltaram à pauta com Anderson Barros. O lateral de 23 anos tem vínculo no Principado até junho de 2021 e os franceses só o liberam pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 46,5 milhões em valorea atuais). Luxemburgo pode ser fundamental para convencer o ala a retornar novamente ao Brasil – e até ser decisivo para uma redução de valores ou mesmo o empréstimo com preço fixado ao término do período de atuação.