Visando estadual, Bahia acerta contratação de meio-campista do Paraná Clube

​ Nesta segunda-feira (6), o ​Bahia acertou mais uma contratação para a temporada 2020. Dessa vez, o Tricolor de Aço anunciou o meio-campista Alesson, de apenas 20 anos, que estava no Paraná Clube. O jogador fez um acordo com o clube paranaense e foi liberado pela diretoria, que manteve seu percentual para uma eventual futura negociação.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

O meia tinha contrato até dezembro de 2021 com o Tricolor da Vila, mas decidiu deixar o clube, sendo assim, mais um dos nomes que saem: Thiago Rodrigues, Rodolfo, Jenison e Luiz Otávio. No entanto, o Bahia contratou o jovem por dois anos, firmando assim sua sexta contratação para a próxima temporada.

Internamente, o clube baiano já decidiu que disputará o estadual com a equipe sub-23, que será comandada por Dado Calvancanti. Alesson deve ser mais um desses jogadores, assim como os contratados Matheus Claus (goleiro), Fabio Alemão (zagueiro) e Lucas Rodrigues (lateral-direito). A equipe de Roger Machado tem vasto calendário para o ano de 2020 e se prepara para lidar com a situação.

Na temporada 2019, o meio-campista que foi revelado nas divisões de base do Paraná Clube disputou 32 jogos, divididos entre Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão Série B, marcando apenas dois gols. O Bahia estreia no Campeonato Baiano no próximo dia 15, diante do Juazeirense, às 21h15

Com salários atrasados, Alesson fez acordo com o Paraná para ser liberado. Ele tinha contrato até o fim de 2021. Assinou por dois anos com o Bahia. Tricolor fica com percentual para eventual futura venda. — Guilherme Moreira (@gui__moreira) January 6, 2020