Visando oportunidade de mercado, Inter tenta contratação de lateral que deixará o Cruzeiro em 2020

​O Internacional segue buscando alternativas para reforçar o elenco que será comandado por Eduardo Coudet. Com a reapresentação marcada para esta quarta-feira (8), algumas novidades poderão ser percebidas pelos torcedores. Com várias vendas e dispensas confirmadas, a fotografia do grupo colorado estará diferente. Ainda tentando reforços, uma oportunidade surgiu para a lateral.

Beneficiando-se do rebaixamento do Cruzeiro para a Série B, o ​Inter estaria de olho na contratação do lateral-esquerdo Dodô, que disputou a última temporada pelo clube de Belo Horizonte e não permanecerá na equipe por conta do teto salarial imposto pela Raposa e pelas dificuldades financeiras da equipe de Belo Horizonte. A informação é do site ​Revista Colorada.

Porém, as negociações do clube gaúcho deverão ser com a Sampdoria, da Itália, dona dos direitos federativos do jogador e que não tem interesse em contar com Dodô no ano de 2020. Atualmente com 27 anos, o lateral vem de duas temporadas atuando por empréstimo no futebol brasileiro: em 2018 pelo Santos e em 2019 pelo Cruzeiro. Os moldes da negociação do Inter pelo ala deverão ser os mesmos feitos pelos outros clubes.

Bah tomada que venha o Dodô pro inter… Eu acho um baita de um lateral — Eastwood (@NaganT__) January 7, 2020

Revelado pelo Corinthians, Dodô logo chamou a atenção do futebol europeu, onde atuou na Roma, Internazionale e Sampdoria, todos na Itália. Na última temporada, disputando posição com Egídio, o lateral disputou 28 jogos e marcou um gol. No Santos, em 2018, onde conseguiu maior destaque, foram 50 partidas e uma bola na rede. Para a posição, o Colorado conta com Natanael, Erik e Uendel.

Foto: ​Bruno Haddad/Cruzeiro