Volante desvenda “mistérios” e dá detalhes sobre como funciona o São Paulo de Diniz

​Fernando Diniz é tido como um técnico diferente. E que, por onde passa, tenta implantar um futebol ao seu estilo. No atual ​São Paulo, por exemplo, montou um meio-campo sem aquele chamado volante “brucutu”. Tchê Tchê virou primeiro homem de marcação sem ser da função. Daniel Alves é segundo sem ser segundo, e, mais à frente, aparece Hernanes. Pode parecer arriscado, mas é assim que o treinador enxerga o futebol. Para muitos, pode até ser difícil entender como funciona esse esquema. Por isso, é preciso destrinchá-lo.

A convite do ​Uol Esporte, Tchê Tchê, que virou um dos homens de confiança de Diniz, deu detalhes de como este São Paulo está sendo montado. Se engana, por exemplo, quem acha que marcação não é prioridade. O técnico cobra bastante a reação imediata quando o time está sem a bola. “O futebol praticado por ele muitas pessoas comparam com carrossel holandês, esse tipo de coisa. Mas não é só jogar e sair jogando, é também, e a gente sempre conversa, marcação. É um carro-chefe. A gente toca bastante a bola, tenta envolver o adversário, mas quando perde a posse já temos que pressionar na hora. O primeiro lance de tudo que ele tenta nos passar é que a marcação vem antes de jogar e começa pelos atacantes. Só depois vem o lance de trabalhar a posse de bola para envolver os adversários”, disse o meio-campista.

Claro, para que isso dê certo, todos precisam estar comprometidos, atentos e sabedores de suas funções. E, se uma peça falhar, pode desequilibrar o conjunto. “No papel não tem aquele cara que vai ser o marcador, mais forte, mas o que a gente conversa muito é que no nosso estilo de jogo todos precisam atacar e todos precisam defender. Isso ajuda bastante. Eu não sou primeiro volante de origem, mas estou acostumado a essa função, que depende de estar atento e concentrado nos jogos. Isso poderia deixar o time mais vulnerável e o adversário mais confiante para atacar. Então, é preciso estar mais atento na proteção ao Arboleda e ao Bruno Alves não ficarem sobrecarregados”, acrescentou.

Fazendo esta tarefa com louvor, o time ganha confiança até para resolver partidas que, por vezes, parecem enroladas. “(no ano passado) A gente arriscou bastante, mas, infelizmente, algumas vezes o placar não era amplo ou a gente esbarrava nessas retrancas. A sobrecarga por não sair gols vai para o ataque, mas deveria ser de todos. Inclusive de quem está mais atrás, como Bruno e Arboleda. Agora, até os dois atacam mais, carregam a bola. E isso é fruto da confiança que o Diniz nos passa. A gente procura dar o passe cada vez mais limpo, porque nossos jogadores de frente são muito bons e assim terão mais facilidade para resolver os jogos”, completou Tchê Tchê. Neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo já tem um clássico pela frente. Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Água Santa na estreia, enfrenta o ​Palmeiras querendo mostrar que os desejos do comandante não são uma mera utopia.

