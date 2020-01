Voltando de empréstimo do Flu, Brenner comenta retorno ao São Paulo e crava o futuro para 2020

Além de destaques da base, o técnico Fernando Diniz analisa atletas que voltam de empréstimo e que podem ser útil ao elenco do ​São Paulo para o decorrer da temporada. Entre os nomes, aparece Brenner, que estava emprestado ao ​ Fluminense em 2019, disputando seis partidas e nenhum gol marcado.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​

De volta ao Soberano, o atacante falou e m entrevista para a ​SPFCTV, sobre a vontade de balançar as redes, mas frisou que o principal objetivo é ajudar a equipe: “ Quero fazer gols, mas não só, quero também sair vitorioso, que é o principal, ajudar o São Paulo a conquistar os três pontos, e se tiver uma bolinha para fazer o gol, vou procurar estar atento para marcar”, disse.

Cravando a permanência, o atleta se mostrou motivado e falou sobre a temporada no Flu, chegando a ser comandado por Diniz: “ Desde o dia que eu saí, eu já pensei quando eu iria voltar, aqui é a minha casa, eu sei que eu posso ajudar mais o clube. Foi muito bom o começo quando ele estava, fiz bons jogos, agora aqui com ele eu espero ter uma melhor sequência, voltar a jogar, retomar a confiança e, principalmente, fazer gols”, declarou.