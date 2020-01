Voluntário e momentâneo: Cruzeiro arrisca e Mattos retorna ao clube

Novo ​Cruzeiro utiliza velho conhecido em processo de reformulação do plantel e reconstrução ‘do zero’ do clube mineiro. Alexandre Mattos retorna a Raposa depois de cinco anos com a missão de ajudar a colocar o time em ordem para o restante da temporada. De acordo com o ​GloboEsporte.com, o dirigente acertou com o Reading FC, time da segunda divisão da Inglaterra, mas vai auxiliar voluntariamente a equipe celeste enquanto espera a total regularização de seu visto para trabalhar na Europa.

O gestor do departamento de futebol do Cruzeiro, Pedro Lourenço, afirmou em entrevista ao GE, que Mattos vai ter ‘carta branca’ para “resolver os problemas nossos com os jogadores”. O executivo chega ao clube em um momento turbulento: primeiro rebaixamento para a Série B da história do clube, com uma crise financeira gigante, denúncias e investigações policiais, renúncia do presidente Wagner Pires de Sá e necessidade de extrema reformulação do plantel.

Muito questionado, Alexandre Mattos foi demitido do Palmeiras em dezembro após muitas críticas e reclamações da torcida. De toda forma, o dirigente é um dos principais nomes da função no Brasil e pode auxiliar o Cruzeiro, clube onde foi bicampeão brasileiro (2013 e 2014) e conquistou um estadual, em sua reestruturação. Mattos tem muito respaldo com os jogadores e sabe lidar com situações de tensão e de necessidade de ‘resgate’ da autoestima e confiança do clube.

O importante é que agora ele vai nos ajudar e tenho certeza que vai por um diretor executivo https://t.co/L9a3rXas0I e competente. E tbm vai nos ajudar nesses 2 ou 3 meses que vai estar a frente do clube.isso é que é importante. — victor henrique (@vhpos) January 6, 2020

O dirigente deve trabalhar no Cruzeiro por ​45 dias e pode usar sua credibilidade e experiência para ajudar os efetivos do clube. Mattos não vai ser o novo diretor de futebol, ele vai fazer o papel de um ‘consultor’, auxiliando em decisões e lidando com os atletas momentaneamente. A decisão pode ser certeira, mas é arriscada e o Conselho Gestor da Raposa deve ter cuidado para saber conduzir a situação e não ficar refém de uma condição ainda mais instável em uma nova etapa ‘pós-Mattos’. Cabe a todos paciência e serenidade para que a Raposa volte, pouco a pouco, aos dias de glória. É degrau por degrau.

Foto de Capa: ​César Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação