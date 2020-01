West Ham x Liverpool | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Por conta da disputa do ​Mundial de Clubes em dezembro, o Liverpool precisou ter uma de suas partidas de Premier League adiadas. Nesta quarta-feira (29), o time de Jürgen Klopp encara o West Ham, confronto atrasado válido pela 18ª rodada da Premier League. Em caso de vitória, os Reds abrirão nada menos que 19 pontos de frente em relação ao vice-líder, Manchester City. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​West Ham x Liverpool ​Motivo: ​Partida atrasada válida pela 18ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​29/01/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING) ​Árbitro: ​Jonathan Moss ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

​Provável West Ham: Randolph; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice, Noble; Snodgrass, Lanzini, Antonio; Haller​ ​Provável Liverpool: ​Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi

A equipe londrina lida com diversas baixas importantes em seu elenco. Felipe Anderson segue fora de combate com uma lesão nas costas e só deve retornar ao final de fevereiro, enquanto Jack Wilshere, que sofre com problemas físicos diversos desde meados de outubro, ainda não tem previsão de retorno. Yarmolenko e Fabianski completam a lista de desfalques.

Pelo lado do Liverpool, os problemas de Jürgen Klopp são ‘menores’. Sadio Mané, com uma lesão muscular leve sofrida diante dos Wolves, está se recuperando e não deve aparecer entre os relacionados. James Milner, também com uma lesão muscular, só deve retornar às ações nas primeiras semanas de fevereiro.

Últimos cinco jogos

​West Ham Liverpool​ ​Gillingham 0 x 2 West Ham (05/01) ​Liverpool 1 x 0 Everton (05/01) ​Sheffield United 0 x 1 West Ham (10/01) ​Tottenham 0 x 1 Liverpool (11/01) ​West Ham 1 x 1 Everton (18/01) ​Liverpool 2 x 0 Manchester United (19/01) ​Leicester United 4 x 1 West Ham (22/01) ​Wolves 1 x 2 Liverpool (23/01) ​West Ham 0 x 1 West Bromwich (25/01) ​Shrewsbury Town 2 x 2 Liverpool (26/01)

​

​Com apenas 23 pontos somados, o West Ham está ‘à beira do abismo’ na Premier League 2019/20: ocupa a décima sétima posição, fora da zona de rebaixamento somente pelos critérios de desempate. Para azar dos Hammers, seu rival da rodada é o líder absoluto e melhor equipe do continente no momento. São 40 jogos de invencibilidade para o Liverpool na Premier League, sequência que vem desde os primeiros meses de 2019.