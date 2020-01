Wolves x Liverpool | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Com 13 pontos de frente e dois jogos a menos em relação ao Manchester City (segundo colocado), o Liverpool caminha a passos largos para conquistar a ​Premier League pela primeira vez em sua história, isso considerando o formato moderno da competição. Nesta quarta (23), o atual campeão europeu encara um jogo importante para suas pretensões: o Wolverhampton, que tem sido um grande incômodo às potências do futebol inglês. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Wolverhampton x Liverpool ​Motivo: ​24ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​23/01/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING) ​Árbitro: ​Michael Oliver ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Nuno Espírito Santo chega para este pesado compromisso em casa com duas ausências confirmadas, ambas envolvendo seu sistema defensivo: Rui Vinagre (problema na coxa) e Wily Boly (tornozelo). A boa notícia fica a cargo do retorno de Diogo Jota, que deve aparecer como opção entre os reservas.

Pelo lado do Liverpool, os inúmeros problemas envolvendo o departamento médico parecem, pouco a pouco, se resolver. ​Fabinho reapareceu em um jogo oficial no último final de semana após meses sem atuar, e deve iniciar entre os titulares contra os Wolves. Lovren e Shaqiri também estão à disposição. Apenas Milner e Naby Keita seguem ausentes.

​Provável Wolves: ​Rui Patrício; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Neto, Jiménez, Adama Traoré. ​Provável Liverpool: ​Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Últimos cinco jogos

​Wolverhampton Liverpool​ ​Watford 2 x 1 Wolves (01/01) ​Liverpool 1 x 0 Wolves (29/12) ​Wolves 0 x 0 Manchester United (04/01) – Copa ​Liverpool 2 x 0 Sheffield United (29/12) ​Wolves 1 x 1 Newcastle (11/01) ​Liverpool 1 x 0 Everton (05/01) – Copa ​Man.United 1 x 0 Wolves (15/01) – Copa ​Tottenham 0 x 1 Liverpool (11/01) ​Southampton 2 x 3 Wolves (18/01) ​Liverpool 2 x 0 Manchester United (19/01)

Nosso palpite

Com 21 vitórias e um empate em 22 jogos, o Liverpool vem ressignificando o que é dominância em uma competição nacional. Inúmeros ​recordes já foram quebrados por este time de Jürgen Klopp, que não sabe o que é derrota na Premier League desde o dia 3 de janeiro de 2019, ainda pela edição passada do campeonato. Ainda que o Wolverhampton tenha complicado a vida dos Reds no último encontro entre eles – 1 a 0 magro e recheado de polêmicas -, não deve ser páreo para o ímpeto, disciplina e qualidade da equipe vermelha.

Palpite final: Wolves 1 x 2 Liverpool