Xand Avião e Vintage comandam festa em Salvador neste mês

O avião vai pousar mais uma vez em Salvador. O comandante Xand se apresenta na capital baiana no evento ‘Turbulência’, que acontece no dia 18 de janeiro, no Arquipélago, no Comércio.

Além do forrozeiro, o público vai curtir também o eletrônico do DJ Vintage Culture. Dono dos sucessos “Casal Raiz” e “Inquilina”, Xand Avião, em carreira solo desde de 2018, vai animar o palco com seu estilo forrónejo. Na sequência, o Vintage, ouvido por mais de três milhões de usuários mensais no Spotify, agita a pista com sua house music.

Ávine Vinny, que recém-lançou “Me Valoriza”, com Dilsinho, também vai se apresentar no evento. Os ingressos já estão à venda no site da Ticmix e variam entre R$ 88 e R$ 352, a depender do setor escolhido.