Ypiranga x Internacional | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Após três rodadas, existem três times com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. Ambos estão no Grupo A e se enfrentam neste sábado. Em seu último compromisso antes da estreia na Libertadores da América, o​ ​Internacional, líder da chave por conta do saldo de gols, vai até Erechim enfrentar o Ypiranga, que conquistou a divisão de acesso no ano passado e, desde já, é uma dar surpresas positivas do Estadual.

​Ficha técnica Ypiranga x Internacional​ ​Data ​01/02/2020 ​Hora ​19h (horário de Brasília) ​Local ​Colosso da Lagoa, em Erechim ​Árbitro ​Eder Davi Zanella ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Ypiranga Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Schwarzer; Ávila, Jean Silva, Cleiton e Zotti; Leilson e Neto Pessoa.​ ​Internacional ​Marcelo Lomba; Heitor, Pedro Henrique, Roberto e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, Patrick, Sarrafiore e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo.

O duelo em Erechim poderá apontar os rumos desta reta final de fase classificatória do primeiro turno. Depois deste jogo, faltará apenas um jogo para cada equipe antes da definição dos confrontos da semifinal. Por isso, quem sair de campo com os três pontos tem tudo para garantir a primeira colocação no outro final de semana. O Inter, por conta da ida ao Chile enfrentar a La U, deve mandar a campo um time alternativo, ao contrário do Ypiranga, que vai com tudo para cima do rival.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​YPIRANGA INTERNACIONAL​ ​Confiança 1 x 0 Ypiranga (31/08) ​São Paulo 2 x 1 Inter (04/12) ​Ypiranga 1 x 1 Confiança (07/09) ​Inter 2 x 1 Atlético-MG (08/12) ​Ypiranga 1 x 0 São Luiz (22/01) ​Juventude 0 x 1 Inter (23/01) ​Novo Hamburgo 0 x 1 Ypiranga (26/01) ​Inter 3 x 1 Pelotas (26/01) ​Ypiranga 2 x 1 Pelotas (29/01) ​São Luiz 3 x 4 Inter (29/01)

Diante deste cenário, é esperar para ver quem se dará melhor: o interior ou a capital?