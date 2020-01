Zagueiro do Flu vive momento inédito na carreira e vai atrás de novas marcas

​Luccas Claro foi um dos personagens do final de semana no futebol brasileiro. Na vitória por 5 a 1 do ​Fluminense sobre o Bangu, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o defensor marcou dois gols. Aliás, esta foi a primeira vez na carreira que isso aconteceu com o atleta, que agora tem a alcunha de “zagueiro-artilheiro”.

Contratado em setembro do ano passado após três anos na Europa (atuou no Gençlerbiriligi, da Turquia), o jogador vem ganhando chances com Odair Hellmann neste início de temporada. E a ideia, obviamente, é tentar se firmar. “Estou sempre acreditando e vou ao ataque para fazer gol. Não é sempre que isso acontece, mas acredito sempre que vou ter a oportunidade”, disse.

– Fluminense goleando

– Egídio jogando muito e dando uma assistência espetacular

– Luccas Claro fazendo dois gols

– Miguel acabando com o jogo

– Henrique e Yago Felipe estreando bem

– Jogador do sub-23 entrando e fazendo gol Eu: pic.twitter.com/qjw7oRdfrN — tropa do Fluminense🇭🇺 (@tropa_do_fluu) January 26, 2020

Ao longo da carreira, Luccas Claro contabiliza 15 bolas na rede. Na Turquia, onde viveu o drama do rebaixamento (o primeiro do clube) e a felicidade de conduzir o time de volta à elite, foram apenas dois. Antes, no Coritiba, equipe que o revelou para o futebol, havia deixado a sua marca em 11 oportunidades. Em 2016, com cinco gols, teve seu ano mais “artilheiro”. Agora, com essa arrancada promissora e as possibilidades recebidas por parte do treinador, 2020 se vislumbra com um ano em que marcas podem ser batidas. Será?

